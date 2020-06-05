Москва, , 14:01 — REGNUM В администрации президента России не слышали о призывах национализировать «Норильский никель». Об этом 5 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, никакой темы для комментариев нет, так как в Кремле ничего не слышали о подобных заявлениях. «Нам, честно говоря, совершенно неизвестно об этом», — сказал представитель Кремля.

Ранее бывший генеральный директор «Норильского никеля» Михаил Прохоров заявил, что призывы к национализации компании или силовой смене собственника могут создать опасный прецедент для бизнеса.

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