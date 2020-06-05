Москва, , 13:57 — REGNUM Доработка плана восстановления экономики России будет идти во взаимодействии с руководством регионов, где доминируют те или иные отрасли. Об этом 5 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Естественно, (будет) взаимодействие с руководством этих регионов в плане поддержки тех самых отраслей, которые доминируют там», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту России Владимиру Путину доклад об общенациональном плане восстановления экономики, спад в которой произошёл из-за пандемии.

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