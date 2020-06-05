Москва, , 13:52 — REGNUM По итогам 2019 года компания «Рено Россия» получила чистый убыток по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 171,729 млн рублей. Об этом, ссылаясь на отчетную документацию компании, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Стоит отметить, что в 2018 году прибыль компании по РСБУ составила 3,604 млрд рублей.

Также отмечается, что выручка предприятия в прошлом году выросла на 4,5%, до 143,53 млрд рублей, себестоимость продаж — на 8,6%, до 136,847 млрд рублей. В то же время валовая прибыль «Рено Россия» снизилась на 41% и составила 6,683 млрд рублей.

Рост коммерческих и управленческих расходов увеличился в 2019 году соответственно на 6,7% (до 16,241 млрд рублей) и на 6,8% (до 3,196 млрд рублей). Значительно вырос убыток от продаж. Он в прошлом году составил 12,754 млрд рублей (-84%).

Ранее и. о. гендиректора «Рено» Клотильда Дельбос заявил, что команда «Рено» продолжит выступать в чемпионате мира по автогонкам «Формула-1».

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