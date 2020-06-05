Москва, , 13:49 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался давать комментарии по возможным итогам предстоящего саммита ОПЕК+. Об этом он заявил журналистам 5 июня на брифинге.

Песков считает неправильным давать комментарии и предвосхищать какие-либо итоги встречи. Представитель Кремля порекомендовал обратиться к министру энергетики России Александру Новаку.

Напомним, 5 июня агентство Bloomberg сообщило, что встреча ОПЕК+ на уровне министров энергетики состоится 6 июня. По сообщению СМИ, участники встречи планируют продлить уровень сокращения, установленный на май — июнь.

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