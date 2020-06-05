Душанбе, , 13:32 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил профильным органам и ведомствам предусмотреть для некоторых предприятий и предпринимателей налоговые каникулы. Соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 5 июня.

Так, в период с 1 апреля по 1 сентября 2020 года правительству страны поручается отменить налоговые выплаты для гостиниц, учреждений общепита, оздоровительных и спортивных центров, санаториев и пансионатов, международных пассажирских перевозок, а также для всех предприятий, задействованных в сфере оказания туристических услуг.

Кроме того, эти объекты освобождаются от начисления процентов за несвоевременную уплату налоговых взносов за указанный период времени.

С 1 мая по 1 сентября 2020 года предприниматели малого и среднего бизнеса, вынужденные из-за пандемии коронавируса полностью приостановить на неопределённый срок свою деятельность, не будут выплачивать аренду за госсобственность, а физические лица смогут не выплачивать налоговые сборы на недвижимое имущество.

Индивидуальные предприниматели, работающие по патенту на рынках, в торговых центрах, в точках бытового обслуживания населения освобождаются от уплаты налогов с 1 мая по 1 августа 2020 года.

За несвоевременную уплату социального налога к хозяйственным субъектам не будут применяться меры налоговой ответственности в период с 1 мая до 1 сентября 2020 года.

Также в это время — с 1 июля по 1 сентября 2020 года — всё медицинское оборудование и инструменты, материалы, предназначенные для лабораторий, в которых выявляются носители SARS-CoV-2, материалы для производства дезинфицирующих средств, лекарств и защитной одежды будут освобождены от таможенных пошлин.

Ставка подоходного налога от процента вкладов физических лиц с 1 июня по 31 декабря 2020 года снижается в два раза: с 12% до 6%.