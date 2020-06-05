Тегеран, , 13:38 — REGNUM Признанный в 1988 году лучшей моделью Европы Peugeot 405 больше не будет выпускаться в Иране. Об этом сообщается на портале Autoblog.

Иранская компания Iran Khodro выпускала седана Peugeot 405 образца 1987 года свыше 30 лет. Первая модель по лицензии PSA была выпущена в 1992 году. За прошедшее время автокомпания произвела 5,5 млн экземпляров этой машины.

При этом прекращается выпуск только оригинальных Peugeot 405, которые оснащаются 1,8-литровым мотором семейства PSA XU7. Компания продолжит производство автомобилей, построенных на базе Peugeot 405. Это модели Pars, Samand, Soren, Dena и Arisun (пикап), которые оборудованы более экологичными движками французской группы PSA TU5, а также IKCO EF класса Евро-5.

Напомним, экостандарты класса Евро-5 начнут действовать в Иране в 2021 году.

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