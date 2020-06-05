Лондон, , 13:06 — REGNUM Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $41,07 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз стоимость нефти Brent находилась выше уровня в $41 за баррель 6 марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам аналитика ИАЦ «Альпари» Владислава Антонова, если покупатели смогут пройти уровень в $41, то им откроется дорога к уровню $44. Хороший уровень, от которого стоит ожидать нисходящую коррекцию.

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