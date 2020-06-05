Ростов-на-Дону, , 13:06 — REGNUM В Таганроге Ростовской области в ближайшее время планируется создать IT-кластер, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

«Предлагаю уже в июле, не откладывая, провести на месте предметный разговор с представителями отрасли. Таганрог — наша потенциальная «кремниевая долина». Здесь для этого есть всё необходимое и, что наиболее важно, есть специалисты, способные реализовать действительно успешные проекты», — отметил глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области несколько лет назад был создан Южный IT-парк — «пространство для взаимодействия IT-специалистов всех уровней при поддержке государства», основным видом которого является акселерационная программа. Согласно рейтингу «Росбизнесконсалтинга», он вошёл в десятку лучших акселераторов России.