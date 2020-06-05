Вашингтон, , 12:59 — REGNUM Неправительственная организация SAMcare International поставит в КНДР медикаменты общей стоимостью $1,3 млн, сообщает радио «Свободная Азия».

Известно, что комитет Совета Безопасности ООН (СБ ООН) одобрил заявку организации на оказание гуманитарной помощи в феврале текущего года, а 21 мая было получено одобрение министерства финансов США.

Отмечается, что в июле текущего года организация намерена направить в КНДР продовольствие и лекарственные препараты на общую сумму $1 млн, а в сентябре — медицинское оборудование и сопутствующие расходные материалы общей стоимостью $300 тыс.

Между тем, в марте текущего года частная организация NZ-DPRK Society предоставила КНДР $2 тыс. на закупку оборудования для тестирования коронавируса и других медицинских товаров.