Симферополь, , 12:35 — REGNUM Частный сектор в Крыму снижает инвестиционную привлекательность полуострова. Такое заявление в эфире правительственного канала «Крым 24» сделал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

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По его словам, частный сектор, который сам себе создал бизнес и инвестировал в свою недвижимость, — это недобросовестная конкуренция.

«Просто недобросовестная конкуренция. Это не привлекающий фактор для того, кто собирается вложить серьёзные средства на территории республики», — подчеркнул глава ведомства.

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«Частный сектор сегодня является фактором, снижающим инвестиционную привлекательность Крыма, — заявил Волченко. —Это та проблема, для которой нужно найти решение, решить её один раз и жить всем добро и счастливо».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявлял, что в нынешнем курортном сезоне в Крыму из-за пандемии коронавирусной инфекции не ожидают большого потока иностранных туристов. Он подчеркнул, что все последние годы Крым делал ставку на отечественных туристов.

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