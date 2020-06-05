Симферополь, 5 июня 2020, 12:35 — REGNUM Частный сектор в Крыму снижает инвестиционную привлекательность полуострова. Такое заявление в эфире правительственного канала «Крым 24» сделал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
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По его словам, частный сектор, который сам себе создал бизнес и инвестировал в свою недвижимость, — это недобросовестная конкуренция.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявлял, что в нынешнем курортном сезоне в Крыму из-за пандемии коронавирусной инфекции не ожидают большого потока иностранных туристов. Он подчеркнул, что все последние годы Крым делал ставку на отечественных туристов.
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