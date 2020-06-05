Москва, , 12:36 — REGNUM Дилеры японской компании Suzuki в мае 2020 года продали в России 349 автомобилей, что на 20% меньше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус».

Всего с января по май нынешнего года продажи новых автомобилей Suzuki в стране составили 2579 машин — на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самой популярной моделью бренда Suzuki в мае стал компактный кроссовер Vitara. Его дилерам удалось реализовать в количестве 262 единиц, что на 29% ниже продаж 2020 года.

На втором месте по продажам в РФ среди машин японского бренда оказались вседорожники Suzuki Jimny нового поколения. Их приобрели 49 человек. Тройку лидеров замыкает кроссовер Suzuki SX4. В мае 2020 года его продажи снизились на 41% и составили 38 машин.

Ранее автокомпания Suzuki представила рестайлинговый хетчбэк Suzuki Swift. Авто имеет новую систему превентивной безопасности, включающую в себя адаптивный круиз-контроль, систему автоматического торможения и другие электронные ассистенты.

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