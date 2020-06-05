Ростов-на-Дону, , 12:32 — REGNUM Более 61,6 тыс. жителей Ростовской области поставлены на учёт в центры занятости населения. Уровень безработицы за последние два месяца вырос втрое, передаёт ИА REGNUM.

В настоящее время на официальном сайте областной службы занятости населения указано, что численность безработных, вставших на учёт, растёт достигла 61 тыс. 642 человек. Банк вакансий насчитывает около 41,8 тыс. рабочих мест. При этом уровень безработицы, по данным на 5 июня, составляет 2,9%. Для сравнения: до пандемии этот показатель находился на уровне 0,8−0,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период пандемии тысячи жителей Дона остались без работы. По данным на 20 мая, в Ростовской области было зарегистрировано почти 49 тыс. безработных.

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