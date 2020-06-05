Вильнюс, , 11:58 — REGNUM Экономика Литвы по итогам 2020 года сократиться на 9,7% и это улучшенный прогноз, нежели ожидалось ещё месяц назад, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 5 мая. Об этом на созванной сегодня пресс-конференции заявил глава литовского ЦБ Витас Василяускас, который и представил откорректированный прогноз на 2020 год.

По его словам, в мае экономика Литвы, с начала смягчения карантина, демонстрировала быстрое возвращение к докризисным показателем, кроме того потребительский спад в целом оказался не таким драматичным, как ожидали литовские эксперты.

«Экономическая ситуация несколько лучше, чем мы прогнозировали в марте», — сказал Василяускас, подчеркнув, что за первый квартал ВВП Литвы не был отрицательным даже в условиях карантина. Ранее в ЦБ Литвы прогнозировал падение экономики по итогам 2020 года на 11,4%.