Москва, , 11:46 — REGNUM Почти 40% продукции российского станкостроения уходит на экспорт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал новость о резком росте безработицы в странах ЕС.

«Безработица ЕС означает, что там снижаются объёмы производства, там простаивают предприятия, и, соответственно, они не формируют спроса на товары российского экспорта, — сказал Колганов. — На металл, нефть, газ и так далее. Мы экспортируем туда и промышленную продукцию более высокой степени переработки. Хотя и в меньшей мере. Мы до сих пор даже станки экспортируем в Европу, хотя и в ничтожном количестве. У нас внутреннее производство станков упало катастрофически, но при этом 40% этого ничтожного производства мы отправляем на экспорт».

Напомним, как сообщалоИА REGNUM, наиболее низкий уровень безработицы в ЕС зафиксирован в Чехии (2,1%), Польше (2,9%), Нидерландах (3,4%) и Германии (3,5%).