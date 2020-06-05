Новосибирск, , 11:36 — REGNUM В Новосибирской области сельскую ипотеку получили около 500 человек. В регионе в рамках новой госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» выдан первый миллиард. Такие цифры приводит новосибирское правительство.

«Сохранив для работников АПК и бюджетной сферы государственные социальные выплаты на улучшение жилищных условий, программа в то же время даёт возможность любому селянину, независимо от рода его деятельности, получить льготный ипотечный кредит, — прокомментировал министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. — Ставка — до 3% годовых, остальное возмещает государство. И как мы убедились, сельская ипотека оказалась очень востребованной жителями региона».

По данным новосибирского филиала Россельхозбанка, от новосибирцев принято уже более 4 тысяч заявок на общую сумму 9,2 млрд рублей. На сегодняшний день сельскую ипотеку получили уже около 500 жителей на общую сумму 1 млрд рублей.