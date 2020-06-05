Пекин, , 11:36 — REGNUM По итогам мая 2020 года реализация тяжелых грузовиков в Китае выросла на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в опубликованном отчете Сети коммерческих транспортных средств КНР.

За май на китайском авторынке было продано 175 000 тяжелых грузовиков. Причем этот показатель ниже на 8,5% по сравнению с апрельскими продажами. С января по май текущего года совокупный объем продаж на рынке тяжелых грузовиков превысил 640 000 единиц, что на 16% больше, чем в 2019 году.

Росту спроса на тяжелые грузовики в Китае способствовала политика ликвидации дизельных грузовиков, которые не отвечают экологическим стандартам. Кроме того, власти Китае ввели стимулирующие субсидии на покупку новых транспортных средств.

Цель данной кампании состоит в том, чтобы побудить логистические компании заблаговременно ликвидировать старые транспортные средства и заменить их на новую машину.

Напомним, с января по апрель 2020 года продажи грузовиков в Москве упали на 15,7%.

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