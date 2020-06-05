Москва, , 11:33 — REGNUM Экономический спад, с которым столкнулись страны Европейского союза, не замедлит отразиться на самочувствии российской экономики, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 5 июня корреспонденту ИА REGNUM. Так он прокомментировал новость о том, что в среднем в апреле безработица в станах ЕС равнялась 6,6%, в еврозоне — 7,3%.

«Что касается общего уровня безработицы в странах ЕС, то это, конечно, отражение общего экономического спада, произошедшего из-за применения ограничительных мер, — сказал Колганов. — И, безусловно, этот спад будет влиять на российскую экономику, потому что европейские страны являются нашим основным торговым партнёром, и соответственно это будет влиять на объём товарооборота. Как на поставки машин, оборудования и комплектующих изделий и так далее в нашу страну, так и на наш экспорт в страны ЕС. Такое общее снижение товарооборота, конечно, будет выступать фактором замедления и нашей собственной экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным статистического бюро Eurostat, без работы в ЕС оказались 14,079 млн человек.