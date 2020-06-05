Вильнюс, , 11:24 — REGNUM Согласно новейшим данным литовского департамента статистики, обороты в розничной торговле в апреле в Прибалтике больше всего сократились в Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 5 июня.

В апреле 2020 года, по сравнению с апрелем 2019 года, объёмы розничной торговли в Литве сократились на 17,9%. В Эстонии при этом на 15%, а в Латвии на 7,7%.

При этом за месяц, в апреле по сравнению с мартом, в Литве, Латвии и Эстонии розничная торговля сократилась на 9,3%, 7,7% и 17,5% соответственно. Во всём ЕС годовое сокращение розничной торговли составило 18%.