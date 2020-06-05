Калуга, 5 июня 2020, 15:57 — REGNUM Более полутора тысяч жителей Калужской области течение двух месяцев в условиях пандемии обратились в банки за изменением условий кредитов, сообщила 5 июня корреспонденту ИА REGNUM управляющий Калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.
В зависимости от ситуации жители региона, имеющие обязательства по ипотеке, оформляют ипотечные каникулы (75 заявок), кредитные каникулы (333 заявки), либо соглашаются на предложение о реструктуризации по собственным программам банка (подано 1440 заявок). По состоянию на 27 мая в банки от жителей области, взявших ипотеку, поступило 333 требования о кредитных каникулах. При этом в ипотечном сегменте наблюдается самый высокий процент подтверждения каникул — отсрочка предоставлена по 74% обращений. По 74 обращениям отказано, основная причина — превышение максимального размера кредита, установленного правительством РФ, по ипотечным кредитам — два миллиона рублей. На ипотечные каникулы в Калужской области в период с 20 марта по 27 мая 2020 года было подано 75 заявок, по восьми получены одобрения от банков, по ним полностью приостановлены обязательства по выплатам на время каникул. Большинство заявок — их 44 — находится на рассмотрении, а по 23 — отказано в предоставлении отсрочки.
Другие варианты поддержки населения, согласно рекомендациям Банка России, предлагают сами финансовые организации, которые могут изменить процент по кредиту, срок кредита и сумму ежемесячного платежа. Также банк может предоставить возможность отсрочки по обязательствам. С 20 марта по 27 мая калужане подали более 1400 заявок с просьбой реструктурировать ипотечные кредиты. 45% рассмотренных заявок кредитные организации удовлетворили.
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