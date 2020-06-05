Калуга, , 15:57 — REGNUM Более полутора тысяч жителей Калужской области течение двух месяцев в условиях пандемии обратились в банки за изменением условий кредитов, сообщила 5 июня корреспонденту ИА REGNUM управляющий Калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Здание калужского отделения Банка России Фото пресс-службы Отделения Банка России в Калуге

В зависимости от ситуации жители региона, имеющие обязательства по ипотеке, оформляют ипотечные каникулы (75 заявок), кредитные каникулы (333 заявки), либо соглашаются на предложение о реструктуризации по собственным программам банка (подано 1440 заявок). По состоянию на 27 мая в банки от жителей области, взявших ипотеку, поступило 333 требования о кредитных каникулах. При этом в ипотечном сегменте наблюдается самый высокий процент подтверждения каникул — отсрочка предоставлена по 74% обращений. По 74 обращениям отказано, основная причина — превышение максимального размера кредита, установленного правительством РФ, по ипотечным кредитам — два миллиона рублей. На ипотечные каникулы в Калужской области в период с 20 марта по 27 мая 2020 года было подано 75 заявок, по восьми получены одобрения от банков, по ним полностью приостановлены обязательства по выплатам на время каникул. Большинство заявок — их 44 — находится на рассмотрении, а по 23 — отказано в предоставлении отсрочки.

Другие варианты поддержки населения, согласно рекомендациям Банка России, предлагают сами финансовые организации, которые могут изменить процент по кредиту, срок кредита и сумму ежемесячного платежа. Также банк может предоставить возможность отсрочки по обязательствам. С 20 марта по 27 мая калужане подали более 1400 заявок с просьбой реструктурировать ипотечные кредиты. 45% рассмотренных заявок кредитные организации удовлетворили.

«Отмечу, что какой бы сложной не казалась ситуация, не стоит скрываться от кредитора, увеличивая тем самым долговую нагрузку. На примере ипотечных каникул мы видим, что предоставление отсрочки платежей в трудной жизненной ситуации является действенным механизмом, помогающим справиться с временными трудностями. Ипотечные заемщики показывают себя как наиболее ответственные: из тех, кто в свое время получил ипотечные каникулы и уже завершил их, 76% российских заемщиков успешно вернулись в график платежей, — подчеркнула Ирина Карлаш.

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