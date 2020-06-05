Москва, 5 июня 2020, 11:01 — REGNUM В пятницу, 5 июня стартует первый онлайн-хакатон конкурса «Цифровой прорыв», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Команды разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров и других специалистов IT-сферы будут работать над кейсами от компаний-партнеров в течение 36 часов, создавая цифровые продукты. Результатом для каждой команды станет готовый прототип продукта, который она презентует жюри.
Регистрация на «Цифровой прорыв» стартовала 17 марта. Из-за ситуации с пандемией COVID-19 организаторами было принято решение в ожидании очных этапов проекта, которые были перенесены на более поздний срок, запустить онлайн-IT-марафон. Он стал дополнительной возможностью для участников попробовать свои силы, подготовиться к очным соревнованиям и выиграть денежный приз, не выходя из дома. IT-марафон включает в себя два онлайн-хакатона и онлайн-чемпионат.
Он уточнил, что в топ-10 самых вовлеченных регионов по числу регистраций вошли Ростовская, Свердловская, Оренбургская, Новосибирская, Нижегородская, Самарская области и Краснодарский край. Средний возраст всех зарегистрированных — 28 лет, 25% — молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет, 37% — профессионалы от 40 лет.
При регистрации каждый участник указывал компетенции, которыми он обладает. Благодаря этим данным конкурсанты могли найти нужного профессионала в команду на платформе проекта. Участники могли указать сразу несколько компетенций: и знание конкретных языков программирования, и дизайн, и навыки финансового планирования. Большинство участников обладает знаниями в области языков программирования, самым популярным оказался Python — его указали 756 участников, C/C++ — 553 человека. Специалистов в области Adobe Photoshop/ Adobe Illustrator — 403, а разработчиков UX/UI — 302 человека.
Направлениями первого этапа стали Data Science, UX/UI, AI, Machine Learning и Computer Vision.
Кейсы для участников разработали партнеры конкурса: Росатом, Ассоциация больших данных и Сбербанк, маркетплейс моделей компьютерного зрения EORA Vision Hub, глобальное технологическое сообщество Rutech, а также министерство цифрового развития Республики Алтай.
По итогам хакатона участников ждет призовой фонд в размере 1 500 000 рублей и поддержка партнеров проекта. Проект Sixth Sense выберет команду из числа финалистов, подготовит для них яркий маркетинговый кейс (упаковку продукта) и поможет с формированием сильного бренда. Некоторые из команд получат возможность протестировать решения в песочнице Ассоциации больших данных. У участников также будет возможность получить стажировку в Сбербанке. Награждение победителей состоится в прямом эфире 7 июня.
В течение всего онлайн-хакатона на странице мероприятия запланирована прямая трансляция. Организаторы подготовили насыщенную программу: можно будет в прямом эфире наблюдать за защитой проектов команд, выслушать мнения экспертов IT-отрасли и даже принять участие в онлайн-танцах.