Москва, , 11:01 — REGNUM В пятницу, 5 июня стартует первый онлайн-хакатон конкурса «Цифровой прорыв», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Команды разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров и других специалистов IT-сферы будут работать над кейсами от компаний-партнеров в течение 36 часов, создавая цифровые продукты. Результатом для каждой команды станет готовый прототип продукта, который она презентует жюри.

Регистрация на «Цифровой прорыв» стартовала 17 марта. Из-за ситуации с пандемией COVID-19 организаторами было принято решение в ожидании очных этапов проекта, которые были перенесены на более поздний срок, запустить онлайн-IT-марафон. Он стал дополнительной возможностью для участников попробовать свои силы, подготовиться к очным соревнованиям и выиграть денежный приз, не выходя из дома. IT-марафон включает в себя два онлайн-хакатона и онлайн-чемпионат.

«Первый онлайн-хакатон стартует сегодня, 5 июня, и продлится до 7 июня. Следующий состоится 19−21 июня, а уже 25 июня стартует онлайн-чемпионат. Всего на IT-марафон зарегистрировалось более 16 500 конкурсантов, из них для участия в первом онлайн-хакатоне — более 4600 человек со всей России. К соревнованиям приглашены 250 команд, по 3−5 человек в каждой. Им предстоит решить кейсы, предложенные IT-компаниями, госкорпорациями и стартапами. Каждая команда самостоятельно выбирала, ориентируясь на свой интерес и профессиональный опыт, какой кейс она будет решать. Команды, не отобранные для участия в первом онлайн-хакатоне, получили приглашения на второй», — рассказывает генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что в топ-10 самых вовлеченных регионов по числу регистраций вошли Ростовская, Свердловская, Оренбургская, Новосибирская, Нижегородская, Самарская области и Краснодарский край. Средний возраст всех зарегистрированных — 28 лет, 25% — молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет, 37% — профессионалы от 40 лет.

При регистрации каждый участник указывал компетенции, которыми он обладает. Благодаря этим данным конкурсанты могли найти нужного профессионала в команду на платформе проекта. Участники могли указать сразу несколько компетенций: и знание конкретных языков программирования, и дизайн, и навыки финансового планирования. Большинство участников обладает знаниями в области языков программирования, самым популярным оказался Python — его указали 756 участников, C/C++ — 553 человека. Специалистов в области Adobe Photoshop/ Adobe Illustrator — 403, а разработчиков UX/UI — 302 человека.

Направлениями первого этапа стали Data Science, UX/UI, AI, Machine Learning и Computer Vision.

Кейсы для участников разработали партнеры конкурса: Росатом, Ассоциация больших данных и Сбербанк, маркетплейс моделей компьютерного зрения EORA Vision Hub, глобальное технологическое сообщество Rutech, а также министерство цифрового развития Республики Алтай.

«Это очень трудный, но в то же время вдохновляющий период для участников. Многие ребята знакомились, собирались в команды онлайн и впервые будут работать вместе. У каждой команды свой драйвер для беспрерывной 36-часовой работы — денежный приз, карьерные возможности или интересные профессиональные вызовы. Но абсолютно точно одно — именно эти люди здесь и сейчас решают актуальные задачи бизнеса, государства и всего IT-сообщества», — уточняет Алексей Комиссаров.

По итогам хакатона участников ждет призовой фонд в размере 1 500 000 рублей и поддержка партнеров проекта. Проект Sixth Sense выберет команду из числа финалистов, подготовит для них яркий маркетинговый кейс (упаковку продукта) и поможет с формированием сильного бренда. Некоторые из команд получат возможность протестировать решения в песочнице Ассоциации больших данных. У участников также будет возможность получить стажировку в Сбербанке. Награждение победителей состоится в прямом эфире 7 июня.

«Спектр задач, предложенных к решению партнерами проекта, вдохновляет даже искушенных айтишников: от создания уникальных сервисов на базе машинного зрения и интеллектуальных систем распознавания данных — до разработки информационных систем для работы с лидерами мнений и систем оптимизации-автоматизации процессов международного нетворкинга. Уверен, что предложенные решения помогут партнерам в развитии их бизнес-процессов и сделают жизнь обычных пользователей более удобной», — добавляет директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.

В течение всего онлайн-хакатона на странице мероприятия запланирована прямая трансляция. Организаторы подготовили насыщенную программу: можно будет в прямом эфире наблюдать за защитой проектов команд, выслушать мнения экспертов IT-отрасли и даже принять участие в онлайн-танцах.