Уфа, , 10:58 — REGNUM Два новых резидента пришли на территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), созданную в Башкирии. Об этом 5 июня сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в Благовещенске один инвестор планирует создать производство шумозащитных экранов, которые отгораживают автотрассы от жилых зон. А второй инвестор запускает производство, на котором будут отшивать одежду.

Радий Хабиров отметил, что эти инвесторы создадут 114 рабочих мест. При этом он подчеркнул, что для потенциальных инвесторов разработаны льготные условия. А темпы поддержки бизнеса в Башкирии снижаться не будут, не смотря ни на какие пандемии.

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