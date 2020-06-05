Минск, , 10:52 — REGNUM Министерство энергетики Белоруссии направило письмо Газпрому с предложениями по условиям поставок газа в текущем году, сообщили 5 июня в ведомстве.

Как уточняется в послании, разногласия по определению стоимости поставляемого сырья возникли между тремя компаниями — ГПО «Белтопагаз», ОАО «Нафтан» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

В связи с этим Белоруссия ожидает, что «дочка» газового холдинга предоставит необходимую при расчетах методику определения калорийности газа, по которой у сторон возникли споры.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно действующему контракту Белоруссия покупает российский газ по $127 за тысячу кубометров. Поставки осуществляются через белорусскую компанию «Газпром трансгаз Беларусь» — дочернюю компанию российского Газпрома. В дальнейшем белорусская госмонополия добавляет к этой стоимости свои наценки, из-за чего белорусские предприятия получают газ намного дороже.

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