Сеул, , 11:08 — REGNUM Седьмое заседание Совместного комитета в рамках Соглашения о свободной торговле (ЗСТ) между Южной Кореей и Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ) прошло в формате видеоконференции 5 июня. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По их словам, в 2020 году исполняется 15 лет с момента подписания Соглашения о свободной торговле с Европейской ассоциации свободной торговли.

Известно, что члены ЕАСТ стали первыми европейскими государствами, с которыми Южная Корея заключила соглашение о создании зоны свободной торговли. К 2015 году товарооборот между странами увеличился до $10 млрд, однако в 2019 году, напротив, сократился до $6,84 млрд.

В министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи отмечают, что соглашение о создании ЗСТ поспособствовало расширению взаимной торговли между странами. В частности, с южнокорейской стороны наблюдается значительное увеличение экспорта автомобилей, судов и фармацевтической продукции, а со стороны ЕАСТ — рыбной продукции, часов и медикаментов.

Европейская ассоциация свободной торговли была создана в 1960 году с целью создания зоны свободной торговли, первоначальными членами были Великобритания, Дания, Норвегия, Швеция, Австрия, Швейцария и Португалия. В настоящее время членами ассоциации являются Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.