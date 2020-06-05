Казань, , 10:38 — REGNUM В Татарии самозанятым гражданам вернут уплаченные налоги за 2019 год в размере 138,9 млн рублей, сообщает пресс-служба минэкономики РТ.

Более 60 тыс. жителей зарегистрированы в республике в статусе самозанятых. Татария в 2019 году выбрана одним из четырёх пилотных регионов по внедрению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» или налоговый режим для самозанятых. В республике субсидии самозанятым перечисляют автоматически не позднее 20-го числа каждого месяца. Для действующих и вновь зарегистрированных самозанятых предоставляют «налоговый капитал» в размере одного МРОТ (12,13 тыс. рублей). За счет этого граждане смогут проводить налоговые платежи без привлечения собственных средств. Данный «капитал» увеличивает уже действующий налоговый бонус в размере 10 тыс. рублей, предоставляемый автоматически.

В Татарии легализована деятельность более 20,5% самозанятых. В этом статусе зарегистрированы 66 474 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, меры поддержки населения, оглашенные президентом России Владимиром Путиным 11 мая 2020 года в его обращении, поддерживает большинство граждан, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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