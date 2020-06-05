Москва, , 10:26 — REGNUM Поправки к Конституции России создают основу для внутреннего механизма решения экологических проблем, считает экономист Василий Колташов. Об этом он написал 4 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«5 июня — Всемирный день окружающей среды. Повод сказать, что в Конституции через новые поправки предложено закрепить не только приоритет внутреннего права над внешним, но и основу внутреннего механизма решения экологических проблем. Сейчас, в преддверии Дня окружающей среды, стоит сказать, что это может быть основой выработки внутренних механизмов улучшения экологической ситуации, — считает Колташов. — Помимо этого, стоит видеть здесь базу для экономического развёртывания экологической темы. Если Россия сама определяет требования к экологическим условиям производства, нагружая свои предприятия обязательными мерами и расходами, то это можно будет перенести и на внешних производителей. Допуская грязное производство, они идут на демпинг, за который мы платим своим здоровьем, и наносится ущерб планете».

Как полагает Колташов, внутренний российский закон на основе поправки к Конституции должен заставлять таких недобросовестных внешних конкурентов платить за это особые пошлины, которые будут обеспечивать равное положение их товаров с российскими, а позднее научат думать об окружающей среде.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин заявил, что предлагаемое в поправках к Конституции право на безопасную среду придаст новый импульс экологической повестке, и это особенно важно для многих промышленных городов России.