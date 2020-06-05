Москва, 5 июня 2020, 10:26 — REGNUM Поправки к Конституции России создают основу для внутреннего механизма решения экологических проблем, считает экономист Василий Колташов. Об этом он написал 4 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Как полагает Колташов, внутренний российский закон на основе поправки к Конституции должен заставлять таких недобросовестных внешних конкурентов платить за это особые пошлины, которые будут обеспечивать равное положение их товаров с российскими, а позднее научат думать об окружающей среде.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин заявил, что предлагаемое в поправках к Конституции право на безопасную среду придаст новый импульс экологической повестке, и это особенно важно для многих промышленных городов России.