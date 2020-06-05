Сеул, , 10:22 — REGNUM С 4 мая по 4 июня более 21,5 млн домохозяйств в Южной Корее, столкнувшихся с трудностями из-за пандемии коронавируса, получили единовременную финансовую помощь. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства внутренних дел и безопасности страны.

Согласно опубликованным данным, помощь в стране получили 99,3% от общего числа получателей. Размер финансовой помощи оценивается в 13,56 трлн вон (~$11,2 млрд), что составляет 95,2% общего бюджета.

В настоящее время выплаты в размере 680 млрд вон (~$562,9 млн) не получили 150 тыс. домохозяйств страны. Известно, что выплаты будут осуществляться до 31 августа текущего года.

Напомним, что в Южной Корее притупили к предоставлению единовременной финансовой помощи домохозяйствам с 4 мая. В первую очередь, поддержка была оказана домохозяйствам, которые ранее получали социальную, базовую пенсию или пенсию по инвалидности.