Тирана, , 12:03 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 4 июня заявил, что малые предприятия с годовым доходом до 140 тысяч долларов будут освобождены от уплаты налога на прибыль до 2029 год.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, политик отметил, что в настоящее время рассматривается возможность отмены НДС для малых предприятий.

«Мы отменим налог на прибыль до 2029 и произведем отмену налога сейчас. Скоро мы придем в парламент с новым бюджетом и там в налоговом пакете устраним графу налог на прибыль», — заявил политик.

К подобным действиям государство побудили экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, и предшествовавшие ей осенние землетрясения, лишившие десятки тысяч граждан имущества и оставившее тысячи без крыши над головой.

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