Москва, , 10:04 — REGNUM В мае 2020 года в России у пяти автомобильных компаний был зафиксирован рост продаж машин. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Самые большие показатели роста продаж автомобилей в мае были у китайской марки Changan. За отчётный период продажи автомобилей этого бренда увеличились на 124% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также положительная рыночная динамика зафиксирована еще у двух китайских брендов — FAW (+19%) и Haval (+5%). Далее идут японский бренд Isuzu (+29%) и итало-американская компания Fiat (+1%).

Что же касается остальных участников российского авторынка, то у них в мае зафиксировано падение продаж.

Напомним, по итогам мая падение продаж новых легковых автомобилей и машин сегмента LCV в России составило 52%.

Читайте также: В пяти регионах РФ с начала года выросли продажи подержанных авто

Читайте развитие сюжета: Гражданина Китая подозревают в даче взятки сотруднику ФСБ в Уфе