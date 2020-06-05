Москва, 5 июня 2020, 10:04 — REGNUM В мае 2020 года в России у пяти автомобильных компаний был зафиксирован рост продаж машин. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Самые большие показатели роста продаж автомобилей в мае были у китайской марки Changan. За отчётный период продажи автомобилей этого бренда увеличились на 124% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также положительная рыночная динамика зафиксирована еще у двух китайских брендов — FAW (+19%) и Haval (+5%). Далее идут японский бренд Isuzu (+29%) и итало-американская компания Fiat (+1%).
Что же касается остальных участников российского авторынка, то у них в мае зафиксировано падение продаж.
Напомним, по итогам мая падение продаж новых легковых автомобилей и машин сегмента LCV в России составило 52%.
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