Прага, , 10:12 — REGNUM Граждане Чехии смогут безо всяких препятствий ездить в Австрию, Венгрию и Германию с 12:00 по центральноевропейскому времени (13:00 мск), и им не нужно будет предоставлять по прибытии назад справки об отрицательном результате теста на коронавирус и находиться две недели на карантине. Об этом 5 июня рассказал журналистам глава правительства страны Андрей Бабиш.

«С 12:00 наши граждане могут посещать эти страны без необходимости предоставлять по возвращении справки о негативных результатах анализов на коронавирус и пребывать в карантине» , — завил он и добавил, что Чехия возвращается к нормальной жизни.

Также Бабиш рассказал, что это решение было принято на ранее созванном им внеочередном заседании чешского правительства, и уточнил, что граждане указанных государств также смогут беспрепятственно ездить в Чехию.

При этом в Праге указали, что власти Германии на данный момент не объявляли о снятии ограничений на въезд на свою территорию туристов из других стран.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 июня стало известно, что Чехия и Словакия с 4 июня текущего года полностью открыли совместную границу, ранее закрытую из-за пандемии коронавируса, для свободного движения граждан и перемещения грузов.