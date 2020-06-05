Чебоксары, , 09:55 — REGNUM В Чувашии после вмешательства прокуратуры медработникам начислены стимулирующие выплаты на сумму 39,7 млн рублей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

На встрече министра здравоохранения Владимира Степанова с медицинскими работниками Марпосадской ЦРБ Cap.ru

Нарушения были выявлены в ходе проверки соблюдения прав работников учреждений здравоохранения.

«Установлены факты начисления работникам ряда медицинских организаций выплат с нарушением требований, что существенно занижало их размер», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что трудовые права были восстановлены по результатам рассмотрения представлений, внесенных в медицинские организации и министерство здравоохранения Чувашии.

«После произведенного перерасчета 3192 медицинским работникам дополнительно начислено более 39,7 млн рублей», — отмечается в релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минздраве республики заявляли, что в Чувашии более 5000 сотрудников медорганизаций получат доплаты за работу с больными COVID-19. На эти цели (по данным на май) выделено 237,6 млн рублей, в структуре федеральные поступления составляют 209,6 млн рублей, из них 82,6 млн рублей дополнительно выделено 11 мая. Остальные 28 млн рублей предусмотрено в региональном бюджете.

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