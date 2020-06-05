Пекин, , 09:54 — REGNUM Китайская национальная нефтяная корпорация CNPC, являющаяся одним из трех крупнейших нефтяных гигантов Китая, произвела 150,3 млрд кубометров природного газа в 2019 году, при этом внутреннее производство достигло 118,8 кубометров или на 8,6% больше, чем годом ранее, сообщает 5 июня газета China Daily.

Внутренняя добыча природного газа достигла 69,9% от общей добычи компании, а ее мощности поставок пока и не думают останавливать рост, сообщили в компании.

«Перед лицом двойного вызова — пандемии COVID-19 и низких цен на нефть, CNPC приняла усилия по защите экологии, понимая, что это задача, которую нельзя откладывать», — заявил председатель компании Дай Хоулян.

Буквально его слова означают, что Китай не намерен замедлять оптимизацию структуры энергетики страны из-за трудностей. Китай в настоящее время все больше отказывается от угля в энергетической системе страны и переходит на природный газ в целях защиты экологии и улучшения качества воздуха в крупных городах и промышленных зонах страны.