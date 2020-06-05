Москва, , 09:44 — REGNUM По итогам мая 2020 года продажи новых моделей Hyundai в России составили 6477 экземпляров, что на 57% меньше, чем год назад. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

По данным ассоциации, всего с января по май текущего года продажи Hyundai в России составили 50 479 автомобилей, что на 30% меньше прошлогоднего уровня. Таким образом, Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в РФ. При этом рыночная доля марки составила 10,6%.

Наибольшим спросом среди моделей марки в мае нынешнего года пользуется компактный кроссовер Hyundai Creta. Его за отчётный период приобрели 3243 российских автолюбителя, что на 44% меньше, чем в предыдущем году.

На втором месте по объему реализации находится модель Hyundai Solaris — 1924 проданных авто (-64%). Тройку лидеров в этом модельном рейтинге замыкает компактный кроссовер Hyundai Tucson. В прошлом месяце его купили 584 человека, что на 67% меньше прошлогоднего уровня продаж.

На четвёртом и пятом местах разместились соответственно среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe (416 ед.; — 56%) и бизнес-седан Sonata (217 ед.; — 62%).

Напомним, с января по апрель 2020 года больше всего машин сегмента SUV в России было продано дилерами компании Hyundai.

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