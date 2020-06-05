Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Совокупное состояние американских миллиардеров увеличилось на $565 млрд с 18 марта. Такие данные содержатся в опубликованном 4 июня докладе американской неправительственной организации «Институт политических исследований».

За период пандемии коронавируса больше всего заработали компании, деятельность которых прямо связана с торговлей или оказанием услуг через интернет. При этом на доходах обычных жителей США пандемия отразилась очень негативно. За последние 11 недель было подано более 42 млн первичных заявок на получение пособий по безработице.

Миллиардеры же нарастили свои состояния на 19,15%, до $3,512 трлн. Заметнее всего разбогатели глава корпорации Amazon Джефф Безос и его бывшая жена Маккензи Безос — на $36,2 и $12,6 млрд соответственно. Глава компании Facebook Марк Цукерберг получил ещё $30,1 млрд, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск — $14,1 млрд.

Среди тех, чьё состояние выросло более чем на $10 млрд, основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж, основатель Microsoft Билл Гейтс и бывший генеральный директор корпорации Стив Балмер, предприниматель и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и один из основателей фирмы Nike Фил Найт.