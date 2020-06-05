Москва, , 09:26 — REGNUM Москва увеличила несырьевой экспорт по итогам первого квартала 2020 года. Об этом 5 июня сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Рост составил 26,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

«Несмотря на ситуацию в мировой экономике, объем несырьевого экспорта Москвы в первом квартале увеличился более чем на четверть и достиг 6,5 млрд долларов», — заявил вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, крупнейшими импортёрами столичной продукции стали Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия и Германия. При этом объёмы поставок в Великобританию вырос почти в 3,5 раза — на 246%. Существенное увеличение экспорта произошло в Швейцарию (на 142%) и США (на 119%).