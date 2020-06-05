Брюссель, , 09:20 — REGNUM Европейский центральный банк увеличил объем программы количественного смягчения до 1,35 трлн евро, сообщает eurunews.

В рамках новой программы PEPP (Pandemic emergency purchase programme) национальные финансовые регуляторы скупают государственные и корпоративные акции стран ЕС.

Срок действия программы продлен до 31 июня 2021 года. Кроме того, совет управления ЕЦБ сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне.

Отметим, в ЕС ожидают сокращения объема ВВП по итогам 2020 года до 8,7%. В 2021 году планируется увеличение экономики Евросоюза на 5,2%, а в 2022 году — на 3,3%.

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