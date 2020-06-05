Оренбург, , 09:09 — REGNUM В Оренбургской области социальные работники стационаров с круглосуточным пребыванием получили дополнительные выплаты из федерального и регионального бюджетов, сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, 25 соцучреждений переведены в режим полной изоляции из-за неблагополучной ситуация, связанной с распространением коронавируса. С 23 апреля сотрудники стационаров переведены на проживание по месту работы и работают посменно. Смена длится две недели.

Первые две смены отработали 1 646 человек. Они получили надбавки в общем объеме 46,3 млн рублей: 40 млн рублей за счет федерального бюджета и 6,3 млн рублей — областного.

Ранее Владимир Путин заявил о поддержке таких работников, назначив им доплаты из бюджета. Врачи получат 40 тыс. рублей за смену, средний медперсонал, специалисты и работники административно-управленческого персонала — 25 тыс. рублей, младший медперсонал — 15 тыс. рублей, технический персонал — 10 тыс. рублей. В Оренбуржье техперсоналу и представителям рабочих специальностей размер доплат увеличен до 15 тысяч рублей за счет регионального бюджета.

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