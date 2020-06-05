Нур-Султан, , 08:51 — REGNUM Опыт кризисного управления группы компаний «Самрук-Казына» необходимо распространить на все казахстанские компании. Об этом 5 июня заявил первый президент республики Нурсултан Назарбаев на заседании совета по управлению фонда национального благосостояния «Самрук-Казына».

Назарбаев отметил, что компании фонда сохраняют удаленную форму работы даже после снятия карантинных ограничений. Данные меры позволяют сократить расходы компаний, в том числе на содержание офисов, транспортные расходы и технический персонал.

Бывший президент привел пример кризисов 1998 и 2008 годов. Он напомнил, что в тяжёлые годы всегда призывал компании сохранить численность персонала. «Эти примеры должны стать правилом для других», — добавил Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля 2020 года валовой внутренний продукт в Казахстане сократился на 0,2%. В правительстве республики по итогам года ожидают сокращения на 0,9%.

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