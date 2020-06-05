Екатеринбург, , 08:53 — REGNUM По итогам января-апреля 2020 года самым популярным в Екатеринбурге авто стала модель Lada Vesta. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчётный период её приобрели 399 автолюбителей Екатеринбурга.

На втором месте по популярности южнокорейская модель Kia Rio. Это авто дилерам удалось реализовать в количестве 369 экземпляров. Тройку лидеров замыкает ещё один «кореец» Hyundai Solaris с результатом в 338 проданных машин.

Четвёртое и пятое места в модельном рейтинге занимают Volkswagen Polo (316 ед.) и Lada Granta (279 ед.).

Что же касается марочного рейтинга, то здесь лидером продаж стал отечественный бренд Lada — 1074 проданных авто.

Напомним, с января по апрель 2020 года объёмы продаж новых авто в Екатеринбурге снизились на 2,8%, до 6520 экземпляров.

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