Уфа, , 08:49 — REGNUM Оперативно принимать решения по размещению производств на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга» призвал глава Башкирии Радий Хабиров на совещании по вопросам развития этой зоны. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По словам Радия Хабирова, координировать деятельность ОЭЗ «Алга» будет первый вице-премьер Илшат Азаматович Тажитдинов. На ОЭЗ пока есть свободные участки под новые проекты, поэтому чем быстрее инвесторы подадут заявку, тем больше вероятность получить нужные территории. Поэтому нужно быстро принимать решения.

Отмечается, что всего площадь участков ОЭЗ составляет 470 га. При этом более 50% уже зарезервированы инвесторами.

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