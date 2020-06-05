Ставрополь, , 08:45 — REGNUM Миндальные деревья впервые высадили в Ставропольском крае. Экспериментальный сад заложили в селе Ачикулак Нефтекумского района, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

В новом саду будут расти 200 деревьев миндаля двух сортов. Показавший наилучшую результативность сорт станет основой для создания первого на Ставрополье промышленного миндального сада, который планируется заложить в 2021 году. Отмечается, что все использованные для экспериментального сада саженцы выращены на территории региона.

Закладка миндального сада прошла накануне, 4 июня, с участием главы Ставрополья Владимира Владимирова. Он отметил, что каждый год регион продвигается на пути к достижению ранее поставленной цели по созданию новых яблоневых, персиковых, миндальных и других садов. По словам губернатора, технологии и компетенции местных предприятий помогают этому, создавая тем самым новые агропроизводства и рабочие места на селе.

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