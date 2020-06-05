Екатеринбург, , 08:36 — REGNUM По итогам января-апреля 2020 года объёмы продаж новых машин в Екатеринбурге снизились на 2,8%, до 6520 единиц. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По данным аналитиков издания, больше всего на авторынке Екатеринбурга в отчётный период было продано машин сегмента SUV — 3416 экземпляров, в то время как годом ранее здесь было зареализовано 3070 единиц таких машин.

Гораздо меньше в Екатеринбурге за то же период было продано новых машин сегмента B — 1176 единиц. Это немного меньше по отношению к прошлогодним продажам (1369 машин). Ещё ниже продажи на авторынке Екатеринбурга у машин С-сегмента — 692 авто. Далее по убыванию идут сегмент B+ (570 ед.) и седаны бизнес-класса (281 ед.).

Напомним, за первый квартал текущего года в Екатеринбурге была продана 5591 единица новых легковушек, что на 18% больше, чем в прошлом году.

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