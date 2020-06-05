Абу-Даби, , 08:22 — REGNUM Одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates возобновит с 15 июня полёты по 16 международным маршрутам. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, авиакомпания возобновит полёты в Манаму (Бахрейн), Манчестер (Великобритания), Цюрих (Германия), Вену (Австрия), Амстердам (Нидерланды), Копенгаген (Дания), Дублин (Ирландия), Сингапур, Гонконг, Куала-Лумпур (Малайзия), Нью-Йорк (США), Тайбэй (Тайвань), Джакарту (Индонезия), Перт, Брисбен (Австралия), Инчхон (Южная Корея).

Известно, что с 21 мая Emirates возобновили полёты в Лондон (Великобритания), Париж (Франция), Милан (Италия), Мадрид (Испания), Чикаго (США) и Сидней (Австралия).

Напомним, что с 25 марта власти ОАЭ полностью запретили пассажирское авиасообщение из всех аэропортов страны.

В настоящее время в Объединённых Арабских Эмиратах выявлено более 37 тыс. Случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 250 человек.