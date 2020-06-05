Веллингтон, , 08:18 — REGNUM Правительство Новой Зеландии приняло решение о приобретении пяти транспортных самолетов Super Hercules у американской компании Lockheed Martin. Об этом 5 июня сообщается в заявлении министерства обороны страны.

Сумма контракта составит $1 млрд. Целью соглашения является желание обновить парк самолетов, большинство из которых морально устарели — срок службы многих из которых превышает 50 лет.

Новые самолеты смогут перевозить большее количество пассажиров, а дальность их полетов будет превышать те, на которых раньше летали граждане.

Предполагается, что первые изделия Новая Зеландия получит в 2024 году, оставшиеся — в 2025 г. Помимо самих самолетов, страна получит необходимые элементы инфраструктуры.