Берлин, , 07:41 — REGNUM Нынешний экономический кризис является для Германии самым тяжёлым за всю её историю, заявила 4 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель в эфире телеканала ARD.

«Мы находимся в самой тяжелой экономической ситуации в истории ФРГ. Это нужно просто уяснить», — сказала она.

Меркель напомнила, что для преодоления последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса, власти страны приняли пакет мер поддержки экономики общим объёмом €130 млрд.

Ранее Меркель заявила, что собирается провести свой летний отпуск 2020 года на территории ФРГ. Также она отметила, что ограничения, связанные с самоизоляцией из-за коронавируса, стали для нее серьезным личным вызовом.

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