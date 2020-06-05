Сургут, Югра, , 07:26 — REGNUM В экономической столице Югры, Сургуте, количество зарегистрированных безработных выросло в 13 раз. Об этом «Новостям Югры» сообщила директор Центра занятости населения по Сургуту и Сургутскому району Ирина Мочалова.

Максимальное пособие по безработице в размере 18 195 рублей в Югре получают лишь те, кто потерял работу с 1 марта 2020 года. Для длительно не работавших граждан, и тех, кто впервые обращаются в ЦЗН в поиске вакансий, пособие назначается в минимальном размере 2 250 рублей, отметила Ирина Мочалова.

Решение о назначении пособия по безработице принимается не более 11 дней. Уволенным с 1 марта 2020 года полагается также пособие на детей — по 3 000 рублей на каждого. Данная мера социальной поддержки действует пока до 1 июля 2020 года.

Ирина Мочалова акцентировала внимание на том, что индивидуальные предприниматели не имеют права на пособие по безработице.