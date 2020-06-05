Вена, , 07:02 — REGNUM Министры энергетики стран ОПЕК+ проведут встречу 6 июня, если подтвердится сделка с Ираком. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Встрече предшествовал спор относительно соблюдения утвержденных квот нефтедобычи по предварительной сделке с Ираком. Сейчас Россия и Саудовская Аравия ожидают от властей этой страны подтверждения, что сокращение добычи будет осуществляться в соответствии с достигнутыми ранее договорённостями.

Напомним, по новому соглашению ОПЕК+ страны в мае-июне сокращают совокупный объём добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Квота Ирака в этом объёме составляет 1 млн баррелей в сутки. То есть он должен снизить свою добычу до 3,6 млн б/с. Однако, по данным Bloomberg, Ирак ее выполнил только на половину.

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