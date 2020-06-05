Шанхай, Китай, , 06:53 — REGNUM В Шанхае началось строительство шанхайской секции железной дороге Хусуху, которая свяжет Шанхай и город Сучжоу в провинции Цзянсу, а также город Хучжоу в провинции Чжэцзян, сообщает 5 июня газета China Daily.

Шесть станций, как ожидается, будет построено вдоль маршрута длиной 163,8 км. Шанхайская секция имеет протяженность 64,8 км и будет иметь две остановки — железнодорожный вокзал «Хунцяо» в Шанхае и станция «Сунцзян Южная».

По завершению строительства, железная дорога призвана усилить интеграцию транспортной системы Дельты реки Янцзы и дальше продолжить развитие взаимосвязей между Шанхаем и городами дельты и центрального Китая.

Железная дорога также призвана развить туризм в регионе, поскольку пролегает между целым рядом живописных мест, включая национальные парки и древние водные города.