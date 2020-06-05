Шицзячжуан, Китай, , 06:46 — REGNUM Один из крупнейших китайский производитель поездов CRRC Tangshan Co., Ltd. заключил сделку с украинским Харьковом на строительство 40 вагонов метро, сообщает 4 июня агентство Синьхуа.

Компания расположена в городе Таншань провинции Хэбэй на севере Китая. Она поставит восемь поездов метро Харькова, второму по величине городу Украины, сообщили в компании. Каждый поезд состоит из пяти вагонов и имеет 96 метров в длину. Он разработан под движение на максимально скорости 80 км/ч.

Сделка также подразумевает поставку запчастей, инструментов и услуг. Компания CRRC Tangshan подала заявку на участие в конкурсе еще в октябре 2019 года, однако, объявление результатов, которое было запланировано на 10 февраля, было отложено из-за пандемии нового коронавируса. Ранее компания уже поставляла поезда в Туркмению, Казахстан и Монголию.