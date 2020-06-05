Токио, , 05:47 — REGNUM Расходы японских домохозяйств снизились на 11,1% в апреле из-за пандемии коронавирусной инфекции, передает телеканал NHK со ссылкой на заявление министерства внутренних дел Японии.

Сообщается, что средняя сумма, которую тратили японские домохозяйства, состоящие из двух или более человек, за апрель 2020 года составила около 267 922 иен (около $2,450). Это связывают с необходимостью жителей страны проводить большую часть времени дома в связи с пандемией коронавируса. Тем не менее, расходы японских домохозяйств так или иначе снижались с октября 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в Японии выявили 51 случай заражения коронавирусом нового типа. По мнению японских СМИ, жители страны расслабились и забыли об опасности, что привело к резкому росту числа зараженных.

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