Хух-Хото, Китай, , 05:28 — REGNUM Известный китайский агроном и его команда начали пробные посадки риса в солено-щелочных почвах во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 4 июня агентство Синьхуа.

Испытания сфокусируются на выращивании риса на площади более 66 га в солено-щелочной зоне хошуна Хангин-Ци. Они проводятся центром исследования риса Циндао под руководством агронома, прославившегося выведением супер-гибридного сорта риса Юань Лунпина.

Центр экспериментировал на 181 сорте риса и недавно выявил сорта, подходящие для выращивания в регионах с очень солено-щелочными почвами. Это послужило фундаментом для возможного его массового выращивания в таких условиях.

Хошун Хангин-Ци имеет в распоряжении 26 667 га солено-щелочных почв вдоль реки Хуанхэ, где имеются крайне ограниченные возможности для сельского хозяйства, а также затруднены возможности для наращивания площадей для засева. Местные власти вместе с центром планируют высадить 6667 га морского риса. Проект, как ожидается, будет завершен до 2025 года.

Рис является основной едой в Китае, а также во многих странах Азии. Китай имеет более 100 млн га солено-щелочных почв, из которых пятая часть может быть улучшена до пахотной.